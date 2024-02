Lautaro e l'Atletico Madrid si sono annusati, si sono sfiorati, e ora si affronteranno da avversari. Diego Pablo Simeone, già da allora sulla panchina dei Colchoneros, era curioso di avere a disposizione un talento così illuminante, salvo poi restare con l'amaro in bocca.

E chissà che il Toro ora non possa fare uno sgarbo al suo connazionale, come scrive il Corriere dello Sport:

"Ma se, lo scudetto, l’Inter riesce a scorgerlo già all’orizzonte, la Champions, invece, è ancora tutta da vivere. E, per vivere un’altra volta il sogno, i nerazzurri dovranno scavalcare l’ostacolo Atletico. Il Toro è pronto a trascinare i suoi compagni ad un’altra impresa. Vuole “regalare” un altro sgarbo a Simeone, che sei anni fa diceva: «Lautaro? Spero che l’affare si faccia perché ha un grande futuro». I fatti hanno confermato che la previsione del Cholo era azzeccata. Ora, per non aggiungere pure la beffa al danno già subìto, riserverà al suo connazionale una marcatura speciale. Solo che il Toro è già pronto a vedere rosso e a caricare".