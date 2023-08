Lautaro, no ai soldi arabi: Milano casa dalle fondamenta solide. Le parole dell’agente…

È iniziato con una vittoria il campionato dell'Inter. Grazie a una doppietta del solito Lautaro, la squadra di Inzaghi ha battuto il Monza in un San Siro sold out. Campionato nuovo, abitudini vecchie per Lautaro che, con la fascia al braccio, dimostra ancora una volta di essere il leader di questa squadra.

"Si è ripresentato ai nastri di partenza con una doppietta al Monza. Lautaro sorride come Osimhen, si esalta alla stessa maniera, forte però di un matrimonio che non scricchiola. Ha rifiutato di netto l’oro saudita, negli anni non ha ceduto alle lusinghe di club europei, il Barcellona in primis. Milano è una casa dalle fondamenta solide, il campo un rettangolo dove esaltarsi, anche quando parte dalla panchina".