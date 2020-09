Pure la stampa spagnola si sta arrendendo: “Attacco Barça, il primo obiettivo non è Lautaro”

Il Barcellona sembra essersi arreso e pure i quotidiani sportivi spagnoli danno segnali in questa direzione. Sport, tra i quotidiani che hanno più parlato dell’arrivo di Lautaro Martinez al Barcellona, questa mattina parla di un altro attaccante nei pensieri del Barça come priorità.

Il quotidiano sportivo, che in un articolo parla di ‘firme in attesa’ del club blaugrana, si parla anche del calciatore dell’Inter e si legge in particolare: “Il club catalano sta lavorando per concludere diversi altri affari prima della chiusura di questa finestra di mercato. Il difensore del Manchester City Eric Garcia è ancora un obiettivo, poi Koeman vorrebbe un altro attaccante. Memphis Depay, giocatore del Lione, è l’opzione più probabile e la più praticabile, davanti a Lautaro Martinez dell’Inter”.

(Fonte: sport.es)