Inter, Lautaro: “Se stiamo uniti sarà più facile arrivare dove vogliamo”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria sul Milan nell'andata dell'euroderby di Champions, Lautaro Martinez, ha parlato così del match:"Dobbiamo continuare come stiamo facendo nelle ultime 6-7 partite, stiamo trovando risultati importanti: dobbiamo lavorare come facciamo in settimana, tutti insieme, uniti. Perché di questo si tratta: se sarà così sarà più facile arrivare dove vogliamo arrivare"