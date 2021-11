CdS – Lautaro strumento per Spalletti: così il tecnico avviò la rivoluzione rumorosa

Il focus sul rapporto tra i due nel corso della seconda stagione in nerazzurro del tecnico toscano

Inter-Napoli di oggi è inevitabilmente una gara speciale per Luciano Spalletti. Il Corriere dello Sport torna sulla parentesi nerazzurra del tecnico, soffermandosi anche sul rapporto con Lautaro Martinez. Fu lui l'attaccante che ereditò il vuoto lasciato a metà stagione da Mauro Icardi. Si legge nel focus: "Lautaro Martinez fu lo «strumento» dello Spalletti interista per accantonare Icardi. Il «toro» servì all’allenatore per avviare la rivoluzione rumorosa e costruire la sua Inter necessariamente diversa. Senza più il centravanti e però con tanti «veleni» rimasti nell’aria e probabilmente anche nell’area, in un’empatia che per germogliare ebbe bisogno di tempo, in giornate rese uggiose anche dal papà di Lautaro. Che siano 49 giorni d’astinenza, ora, gli sembrerà un dettaglio, ripensando alle turbolenze di un’epoca poi addolcitasi quasi naturalmente".