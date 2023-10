Ts – Lautaro come Superman, prestazione mostruosa. Una cosa deve preoccupare Inzaghi

L'Inter riscatta la sconfitta col Sassuolo e torna alla vittoria. Trascinata da un super Lautaro , la squadra di Simone Inzaghi batte 4-0 la Salernitana e torna al primo posto. "Come Superman, ha svestito i panni di Clark Kent, si è piazzato al centro dell’attacco, e con i suoi poteri paranormali, ha cancellato quanto visto all’Arechi prima del suo ingresso in campo. La notte del 30 settembre 2023 passerà alla storia perché nessun giocatore subentrato dalla panchina aveva mai segnato quattro gol in Serie A. Un record che, insieme al pallone, si è portato a casa Lautaro Martinez. Una prestazione mostruosa", sottolinea Tuttosport .

"Vittoria, quella dell’Inter, che assume un significato doppio alla luce del fatto che nel sabato consacrato al campionato avevano già conquistato i tre punti Napoli e Milan, stress che si era aggiunto al fresco ricordo di quanto accaduto col Sassuolo. La notte di Salerno - in cui Sanchez ha giocato per la prima volta titolare dai tempi dell’espulsione ad Anfield contro il Liverpool (7 marzo 2022), ha confermato come alle spalle della Thula ci sia pochino, il che in vista del tour de force tra ottobre e novembre deve preoccupare Inzaghi".