Lautaro d’oro, gli assist di Thuram e potere Oranje: i numeri di Salernitana-Inter

Lautaro ha segnato nove reti nelle prime sette presenze stagionali in un singolo torneo di Serie A per la prima volta in carriera. Inoltre è diventato il primo giocatore a segnare quattro reti da subentrato in una singola partita nella storia della Serie A.

La Salernitana al pari del Cagliari è diventata la sua vittima preferita in campionato: sono nove i gol realizzati contro i granata.

MAGIC MOMENT — Per la squadra di Simone Inzaghi è un avvio di stagione molto positivo. I nerazzurri hanno ottenuto cinque clean sheets in questo campionato, nessuno ha fatto meglio. L’Inter ha ottenuto quattro successi fuori casa di fila senza subire gol in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra agosto e ottobre 2012. Quella nerazzurra è anche l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso a non aver ancora subito reti nel corso dei primi tempi.

Infine, era dalla Serie A 2019/20 che l’Inter non otteneva almeno sei vittorie nelle prime sette giornate di campionato: sei vittorie e una sconfitta anche in quel caso.

THURAM, RE DEGLI ASSIST — Un'altra grande prestazione per Marcus Thuram che con l’assist servito a Lautaro, in occasione del primo gol nel match contro la Salernitana, è diventato il giocatore che ha effettuato più assist in questa Serie A. Inoltre il francese è il primo calciatore in grado di servire quattro assist nelle prime sette presenze con l'Inter in Serie A dal 2004/05.

BARELLA E LA SALERNITANA — Nicoló Barella ha servito il suo primo assist in questo campionato. In totale il centrocampista ha servito quattro passaggi vincenti contro la Salernitana, contro nessun’altra squadra ne conta di più. Solo contro il Cagliari ha servito finora lo stesso numero di assist.

POTERE ORANJE — Nella sfida contro i granata sono scesi in campo tre calciatori olandesi: De Vrij, Dumfries e Klaassen. Era dalla Serie A 1994/95 che l’Inter non schierava almeno tre giocatori olandesi nell’11 titolare di una partita della competizione.

(Fonte: Inter.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.