Nella notte italiana è scesa in campo anche l’Argentina di Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter è partito titolare al fianco di Messi, venendo sostituito solamente al minuto 76 da Alario. La Seleccion si è imposta per 1-0 sull’Ecuador (gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali) grazie a un rigore trasformato nel primo tempo dal fuoriclasse del Barcellona.