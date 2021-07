Inter, Lautaro non è sul mercato: “Ecco quando riprenderanno le trattative per il rinnovo”

Lautaro Martinez non è nella lista dei cedibili dell'Inter. Il club è stato chiaro: a meno di clamorose offerte, l'argentino resterà a Milano

Lautaro Martinez non è nella lista dei cedibili dell'Inter. Il club nerazzurro è stato molto chiaro: a meno di clamorose offerte, l'argentino resterà a Milano anche nella prossima stagione. Anzi, come scrive Tuttosport, ad agosto, al rientro del calciatore dalle vacanze, riprenderanno i colloqui per il rinnovo di contratto: