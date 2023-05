Roma-Inter, Lautaro Martinez concentratissimo: “Altri tre punti importantissimi”

L'attaccante argentino è entrato nel secondo tempo della gara con la Roma e ha servito a Lukaku l'assist per il gol del due a zero

Non è riuscito a segnare in questa partita, ma dai suoi piedi è partito il passaggio decisivo che è servito a Lukaku per raddoppiare all'Olimpico, contro la Roma. Lautaro Martinez è entrato nel secondo tempo, nel momento giusto per lanciare il compagno, in attesa di ritrovare subito il gol, magari chissà già nella prossima partita, quando chi segnerà regalerà ai tifosi nerazzurri una rete d'oro. Il giocatore argentino, nelle ultime quattro gare, ha ritrovato la sua verve: cinque i gol segnati ed è a tre reti da quota cento con la maglia interista.