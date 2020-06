CorSera – Lautaro, triplo rischio per l’Inter. Marotta ci ha provato, ora solo Conte può salvarlo

Buona prestazione dell’Inter ieri sera al San Paolo contro il Napoli, ma non è bastata alla squadra di Conte per conquistare la finale. Prestazione, invece, parecchio sottotono per Lautaro Martinez. Il Toro non è riuscito a incidere, da tempo le voci di mercato nei suoi confronti provenienti da Barcellona sono insistenti.

Secondo il Corriere della Sera “Viene facile l’equazione: mercato uguale distrazione. Il ragazzo, perché di questo parliamo, non è certo abituato a reggere simili pressioni. Solo l’anno passato giocava con il contagocce. Nel match di Napoli non c’è mai stato: totalmente scarico, per intensità e partecipazione. La paura è di aver visto al San Paolo un antipasto di quel che aspetta l’Inter da qui a fine stagione. Il beneficio del dubbio e di una condizione fisica precaria va concesso, ma l’atteggiamento del giocatore è parso sbagliato: quasi che l’Inter non lo riguardi più”.