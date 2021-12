Inter, sarà Lautaro l’uomo del sorpasso? CdS: “Lo scorso anno un precedente”

I nerazzurri affrontano questa sera il Cagliari con l'obiettivo di conquistare i 3 punti e la vetta della classifica

Serata importante per l'Inter che, in caso di successo questa sera contro il Cagliari, tornerebbe in testa alla classifica. L'uomo decisivo, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere Lautaro Martinez, che già lo scorso anno mise la firma sul sorpasso: "Tornando allo scorso campionato, l'Inter si mise dietro il Milan (caduto contro lo Spezia), superando la Lazio per 3-1 con sigillo finale proprio di Lautaro".