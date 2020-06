TS – Inter, Lautaro pronto a uscire allo scoperto prima di fine stagione: il suo gesto…

Rimane ancora tutto da definire il futuro di Lautaro Martinez: sull’argentino è insistente il pressing del Barcellona, ma l’Inter non intende concedere sconti. L’attaccante, stando a quanto si vocifera in Spagna, si sarebbe già promesso ai catalani, ma in cuor suo sente un forte senso di riconoscenza verso i nerazzurri, che lo hanno trasformato da giovane promessa a fuoriclasse affermato. Secondo Tuttosport, l’ex Racing “prima del finale di stagione potrebbe anche uscire allo scoperto per prendersi tutte le responsabilità del divorzio (anche questo sarebbe un bel gesto verso i dirigenti, considerato che i tifosi di certo non festeggeranno alla sua partenza…)“.