Lautaro Martinez, vacanze finite: Milano lo aspetta. “Ritorno a casa”

Il calciatore era ad Ibiza con la sua famiglia ed ieri sera ha cenato con Correa. Sarà in ritiro da venerdì mattina

Vacanze a Ibiza finite per Lautaro Martinez e la sua famiglia. Il giocatore argentino è di ritorno a Milano : "Ritorno a casa", ha scritto nella sua ultima storia postata su Instagram nella quale ha taggato anche la compagna, Agus.

La foto che ha postato lo vede alle prese con l'attesa della partenza dell'aereo, mentre tiene in braccio la sua piccola Nina. Il calciatore avrà così un giorno di stacco tra l'arrivo il rientro in città - dove insieme alla fidanzata di recente ha aperto anche un locale - e lo sbarco alla Pinetina dove è atteso venerdì mattina (come Correa e Lukaku).