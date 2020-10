TS – Inter, ora tocca a Lautaro: serve sua ‘verve iniziale’. Nervosismo inspiegabile perché…

Lautaro Martinez è chiamato a caricarsi l’Inter sulle spalle. Perché mancano Lukaku e Sanchez. Dovrà quindi recuperare in fretta da questo suo periodo storto, niente pause: è ora di pedalare. Il primo ad essere innervosito dai gol che non arrivano sembra essere proprio l’argentino.

Di lui parla TuttoSport sottolineando che molto probabilmente Conte non gli metterà vicino Pinamonti e questa è la spiegazione per il giornale torinese: “L’ex Primavera e Genoa dovrebbe partire dalla panchina per permettere a Conte di avere fra i cambi un attaccante che gli dia un’opzione in più in caso di risultato da sbloccare o ribaltare”.

Appena dietro Lautaro quindi, insieme ad Eriksen, ci sarà Perisic in una sorta di 3-4-2-1. L’argentino dovrà ritrovare la verve iniziale. Aveva cominciato la stagione con tre gol nelle prime tre giornate, aveva segnato nel pre-campionato (sette reti) e aveva segnato persino in Nazionale, contro la Bolivia. Poi è andato solo vicino a centrare la porta ed è arrivato un digiuno che lo sta innervosendo: “Da quattro gare non segna e da tre non rende al meglio, mostrando anche un nervosismo per certi versi inspiegabile, forse perché da se stesso si aspetta di più”. Conte invece aspetta i suoi gol. Sono urgenti.

(Fonte: TS)