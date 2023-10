VIDEO / Lautaro Martinez, visita al Racing e messaggio di incoraggiamento

Il giocatore nerazzurro è in ritiro con la Nazionale argentina ma ha avuto un giorno libero dopo la vittoria per uno a zero contro il Paraguay nella gara di qualificazioni ai Mondiali. E prima di tornare ad allenarsi per la gara con il Perù il Toro si è allenato nell'impianto sportivo Tita Mattiussi e ha registrato un video messaggio per i sostenitori della squadra. «Cerchiamo di essere positivi, che tutto cambierà, tutto andrà bene e con l'aiuto di tutti la squadra andrà avanti», ha detto il calciatore nerazzurro.