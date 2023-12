Lavezzi shock: è stato accoltellato e ora è ricoverato in ospedale, ma arrivano smentite

Ezequiel Lavezzi è stato vittima di una aggressione in Uruguay. Secondo quanto riportato da C5n, l'ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina si troverebbe al Sanatorio Cantegril di Punta del Este, città dell' Uruguay . Lavezzi si sarebbe presentato alle Autorità questa notte con una ferita da taglio e la rottura della scapola dopo una festa a cui aveva partecipato in città.

Il capo della Questura di Maldonado, Paola Hernández, ha riferito che "non è stata trovata alcuna ferita da taglio" e ha chiarito che i fatti sono ancora oggetto di indagine. Al momento del trasferimento in ospedale, Lavezzi era accompagnato dalla fidanzata, dal fratello e dai proprietari dell'immobile. L'ufficiale ha aggiunto che "è stato trasferito al Sanatorio di Cantegril, ma le sue condizioni non sono gravi.