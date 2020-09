Intervenuto ai microfoni di TMW, Achraf Lazaar ha parlato così del connazionale e amico Achraf Hakimi, nuovo esterno dell’Inter: “Siamo molto amici. Gli ho fatto conoscere delle persone, l’ho portato in giro. Si trova bene, è contento. Mi aspettano sia lui che Amrabat in Serie A, così possiamo giocare contro e andare in Nazionale tutti insieme. Perché la Nazionale è un mio obiettivo”