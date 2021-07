Inter, Lazaro non ha fretta: si muove l’Eintracht, sfida a Benfica e Newcastle

Ancora tutto da definire il futuro dell'esterno austriaco, rientrato a Milano dopo il prestito al Borussia Monchengladbach

Tornato all'Inter dopo il prestito al Borussia Monchengladbach, Valentino Lazaro è ancora in attesa di conoscere il suo futuro: all'esterno austriaco non dispiacerebbe l'idea di rimanere a Milano e giocarsi le proprie carte, ma diversi club si sono fatti avanti per lui. L'ultimo, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe l'Eintrcht Francoforte: "L'austriaco ha una proposta dall'Eintracht Francoforte, ma anche interessamenti più timidi da parte del Newcastle e del Benfica. Non ha fretta di decidere".