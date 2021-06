In Germania – Lazaro, Gladbach? Questione aperta. Ma c’è chi lo comprerebbe a 9 mln

Il prestito al club tedesco è terminato e il giocatore dovrebbe tornare all'Inter. La Bild parla di un club interessato ma si parla anche di uno scambio

Ne hanno parlato in Italia ma ora ne parlano anche in Germania. L'Inter starebbe pensando a Kostic dell'Eintracht Francoforte e per arrivare ad acquistarlo il club nerazzurro sarebbe disposto ad inserire nel pacchetto, come contropartita, Lazaro. Il giocatore ha un contratto con la società nerazzurra fino al 2023 ma l'anno scorso ha giocato in prestito al Borussia M'gladbach. Favorevole allo scambio sarebbe Oliver Glasner, neo allenatore dell'Eintracht, che conosce il giocatore dai tempi del Salisburgo.

Intanto attorno al giocatore di proprietà dell'Inter è nata in Germania una polemica. Dopo la fine della stagione è stato a Dubai per tenersi in forma nel centro di allenamento del Belgio e di Lukaku. Ha trascurato il fatto che non sarebbe riuscito a giocare in Inghilterra per l'Austria perché nel Regno Unito chi arriva da Dubai deve fare la quarantena. Del futuro del giocatore la Bild scrive: