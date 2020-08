Inter, dopo Lazaro saluta anche Joao Mario: in arrivo altri 12 milioni. Il terzo addio…

Prima vedere, poi comprare: è questo, secondo Tuttosport, il diktat imposta dalla famigia Zhang alla dirigenza dell’Inter. Archiviata la cessione di Lazaro al Borussia Monchengadbach, sono in arrivo altre cessioni: “Dopo l’addio di Valentino Lazaro, passato ufficialmente in prestito oneroso (1,2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 13,8) al Borussia Moenchengladbach, i nerazzurri si apprestano a chiudere un’altra cessione, utile per contribuire al finanziamento dei grandi colpi in entrata. Stiamo parlando di Joao Mario, vicino al trasferimento al Benfica per circa 12 milioni di euro. Due uscite sicure che presto potrebbero diventare tre se il Bayern Monaco dovesse alzare al cielo la prossima Champions League. La clausola da 20 milioni per il riscatto di Ivan Perisic è scaduta ma l’affare si può ancora fare. Soprattutto se l’Inter deciderà di accettare di cedere il croato a 12 milioni. Offerta massima che il club bavarese è disposto a fare, cifra che permetterebbe comunque all’Inter di realizzare una plusvalenza“.