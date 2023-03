EDICOLA / TS: Lazaro cambia agente per restare al Toro. Al via trattativa con l’Inter

In prima pagina, su Tuttosport si parla della scomparsa di Minà con un articolo firmato da Adriano Panatta, ex tennista: a lui è stato affidato un ritratto del giornalista. A centro pagina le dichiarazioni di Vlahovic che dopo l'esperienza con la Serbia, con cui ha segnato tre reti in due gare valide per le qualificazioni europee, si dice pronto a vincere con la Juve. In fondo alla pagina finestra dedicata al mercato nerazzurro: "Lazaro cambia agente per rimanere al Toro. Avviate le trattative per il riscatto dall'Inter mentre l'austriaco si avvicina al rientro", si legge.