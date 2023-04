Lazaro si gioca la riconferma: richiesta chiara dall’Inter, ma prima il Torino…

L'esterno austriaco di proprietà dei nerazzurri è tornato a disposizione per queste ultime partite della stagione

Il futuro di Valentino Lazaro è ancora tutto da scrivere: l'esterno austriaco, da poco rientrato dall'infortunio, si gioca la riconferma al Torino, dove è arrivato la scorsa estate in prestito dall'Inter. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: "Il 2023 di Valentino Lazaro comincia di fatto nel fine settimana. Dalla Salernitana alla Salernitana e in mezzo è passato di tutto: l'infortunio, la lunga riabilitazione, le dodici partite saltate (tra campionato e Coppa Italia), poi il ritorno con assist per un assaggio di gusto nella notte del Mapei Stadium, casa del Sassuolo".