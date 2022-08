Torino, Lazaro: “Non vedo l’ora di iniziare. Ho scelto il numero 19, ecco perché”

Ieri il Torino ha ufficializzato l'arrivo in prestito dall'Inter di Valentino Lazaro. Il giocatore ha rilasciato ai microfoni ufficiali del club granata alcune dichiarazioni: "Sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con la squadra. La scelta del numero 19? Mi piaceva il numero 9, ma è un numero per attaccanti e il 19 per me è perfetto. Non vedo l'ora di iniziare".