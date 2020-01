FCIN1908 – Lazaro, visite mediche in corso con il Newcastle

In attesa di avere news su Eriksen, l’Inter in questo mercato sta lavorando anche in uscita. A salutare l’Inter sarà presto Valentino Lazaro. L’esterno austriaco, arrivato in estate dall’Hertha Berlino, non ha trovato spazio con Conte e andrà in prestito al Newcastle. Prestito di sei mesi e diritto di riscatto fissato intorno ai 23 milioni di euro.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Lazaro starebbe svolgendo proprio in questi minuti le visite mediche nel centro sportivo del Newcastle per poi firmare il contratto e iniziare la sua nuova avventura con il club inglese.