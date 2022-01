Lazio, Acerbi salta l’Inter: probabile stiramento per il difensore

Uscito al 25esimo del primo tempo nel corso di Lazio-Empoli, il difensore salterà la gara di domenica contro l'Inter

Con ogni probabilità Francesco Acerbi salterà la gara di domenica contro l'Inter. Il difensore è uscito al 25esimo del primo tempo nella gara pareggiata dai biancocelesti contro l'Empoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, probabile stiramento per il difensore, contro l’Inter, incontro in programma domenica, non ci sarà.

"Nelle prossime ore effettuerà controlli medici. Si capiranno i tempi di recupero. A conti fatti è stato un errore anticipare il rientro, ma Francesco è così, uno che non si tira mai indietro. La sua voglia di tornare era tanta, i medici hanno dato il via libera. Ora Sarri spera di non perderlo per tanto tempo".