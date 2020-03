Il Giornale – Serie A, intesa tra i club ma Lazio attacca (anche) l’Inter: “Vogliono offrire…”

Nella giornata di ieri si è tenuta una conference call tra i presidenti di Serie A. Una riunione che, secondo quanto riporta Il Giornale, è terminata con la volontà comune di concludere il campionato, sebbene le modalità siano ancora da definire. “Chi ha assistito alla conference call di ieri ha assicurato che non ci sono stati scambi di battute all’arsenico come nel precedente vertice tra Agnelli e Lotito ma non sono mancati certo gli appuntiti commenti di alcuni presidenti rispetto all’ipotesi play-off e play-out”, evidenzia il quotidiano che chiosa con l’affondo della Lazio, desiderosa di completare la stagione: “Attraverso il suo portavoce, Arturo Diaconale, anche Lotito si è fatto sentire attaccando a testa bassa («vogliono offrire un salvataggio alle squadre che hanno deluso» riferimento nemmeno tanto velato a Roma, Napoli e Milan oltre che Inter)”.