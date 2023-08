Sky – La Lazio insiste per Audero ma c’è distanza con la Sampdoria: le ultime

La Lazio sta per ufficializzare la cessione di Maximiano all'Almeria ma, intanto, sta sfidando l'Inter per Audero . A riportare l'interesse del club biancoceleste per il portiere della Sampdoria è Gianluca Di Marzio:

"Dopo aver definito la cessione di Maximiano all'Almeria, la Lazio continua a lavorare per Emil Audero della Sampdoria. Per il momento c'è distanza tra le parti, che però rimangono in contatto. La Lazio sta lavorando per portare Emil Audero in bianconceleste. Per il momento, c'è distanza con la Sampdoria ma i contatti sono vivi", si legge sul sito.