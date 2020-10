RIVALI/ Lazio, Caicedo: “Con l’Atalanta risultato bugiardo. Saremo pronti per l’Inter”

Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha parlato così Lazio Style Channel dopo la sconfitta con l’Atalanta di ieri sera: “Abbiamo pagato qualche episodio a sfavore, comprese alcune decisioni discutibili dell’arbitro. Una squadra importante come la nostra però non deve trovare scuse, avremmo dovuto sfruttare al meglio le occasioni avute, con più lucidità. L’Atalanta gioca in modo intenso, ma sicuramente il risultato è stato bugiardo. Adesso pensiamo a domenica, quando affronteremo l’Inter: sarà difficile, soprattutto senza pubblico, ma ci faremo trovare pronti”.