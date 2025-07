La Lazio annuncia la presentazione del nuovo tecnico, Maurizio Sarri, in una conferenza stampa senza giornalisti, e Ordine dei giornalisti del Lazio e Fnsi intervengono definendo la scelta "inaccettabile". "Il consiglio regionale dei Giornalisti del Lazio trova inaccettabile che la Lazio organizzi la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Maurizio Sarri senza la presenza dei giornalisti. Le domande, come ai tempi del Covid, dovranno essere inviate via mail in anticipo".