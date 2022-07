Lazio, ultrà contestano pesantemente Acerbi: Sarri interrompe l’allenamento

Attimi di tensione in casa Lazio durante l’allenamento ad Auronzo di Cadore. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri ha interrotto la seduta per andare a redarguire gli ultrà biancocelesti che ancora una volta hanno contestato pesantemente Francesco Acerbi. "Il tecnico non ha accettato il comportamento incivile dei contestatori: di qui, la decisione di avvicinarsi al settore dove c’erano i tifosi più agitati, riprendendoli verbalmente".