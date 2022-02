Lazio, mercato bocciato: gli ultras annunciano contestazione. “Progetto non esiste”

Gli ultras della Lazio annunciano la contestazione, dandosi appuntamento al centro sportivo di Formello giovedì 3 febbraio

Un mercato invernale "di indebolimento" e il "caro biglietti" che non è piaciuto a molti. Gli ultras della Lazio annunciano la contestazione, dandosi appuntamento al centro sportivo di Formello giovedì 3 febbraio alle ore 13. "La contestazione si fa allo stadio, sul campo - riporta il manifesto firmato Ultras Lazio - in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce!".