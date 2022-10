EL – Lazio fermata in casa dallo Sturm Graz: all’Olimpico finisce 2-2. Espulso Lazzari

In Europa League la Lazio non riesce a essere convincente come in campionato. All'Olimpico i biancocelesti vengono fermati dallo Sturm Graz sul 2-2. È la squadra di Sarri a passare in vantaggio con Immobile che trasforma dagli 11 metri. Un minuto dopo Lazzari reagisce dopo un duro scontro con Prass, il giocatore era già ammonito e viene espulso. Nella ripresa gli austriaci trovano il pareggio con Boving.