La Lazio regola il Genoa 3-0. Pareggio tra Monza e Venezia

Ecco i risultati dei match delle 15 di Serie A, Lazio-Genoa e Monza-Venezia, match validi per la nona giornata

Quinta vittoria in campionato per la squadra di Baroni che resta così nei piani alti della classifica. Finisce 2-2, invece, tra Monza e Venezia: i lagunari vanno avanti due volte, prima con Ellertsson (su assist di Oristanio) e poi con Svoboda ma prima Kyriakopoulos e poi Djuric pareggiano i conti per i brianzoli, tutto nel primo tempo.