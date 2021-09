Lazio, Immobile: “Non bisogna aver paura di giocare. Cala l’autostima, Sarri…”

Le dichiarazioni dell'attaccante biancoceleste a Sky Sport dopo il pareggio in extremis per 1-1 sul campo del Torino

A Ciro Immobile non basta il pareggio in extremis della Lazio contro il Torino, anzi. Così l’attaccante ha parlato a Sky Sport dopo l’1-1 di questa sera contro i granata: "Non sono particolarmente felice, tocca lavorare di più e non avere paura di giocare. Sembra che scendiamo in campo timorosi nonostante abbiamo migliorato la fase difensiva. I cambiamenti sono tanti e le partite ravvicinate non aiutano. Oggi servivano tante energie. Abbiamo pareggiato, ma non siamo contenti. Inconsciamente l'autostima sta calando. Dopo Milano abbiamo perso entusiasmo e ciò non deve mai accadere, anche se perdi con una squadra forte come il Milan. Le batoste devono servire da lezione, non che ci piegano in due. Domenica c'è il derby e sarebbe un bel passo avanti portare a casa una vittoria. Il derby va giocato con il coltello tra i denti, siamo convinti che possiamo farcela ma deve scattare da dentro di noi. Il mister e lo staff sta facendo il massimo, noi lo dobbiamo seguire".