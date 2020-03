GdS – Alla Lazio mancano 12 partite, all’Inter forse 9 solo a maggio: assurdo! E Inter-Samp…

La scelta di rinviare Juventus-Inter complica oltremodo il calendario dei nerazzurri che hanno già da recuperare il match non disputato domenica scorsa contro la Sampdoria. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza così il nuovo calendario dell’Inter:

“Chi esce peggio dal frullatore dei calendari è proprio l’Inter. Deve recuperare due partite. Se arriverà in fondo a Coppa Italia ed Europa League, si ritroverà 9 partite a maggio. Alla Lazio ne restano 12 in tutto, l’Inter potrebbe affrontarne 9 in un mese solo, Assurdo. A marzo e aprile non ci sono date per i recuperi. Al momento, Inter-Samp non ha una ricollocazione certa. Mentre dal 13 al 27 maggio, Conte potrebbe affrontare: Juve, Napoli, finale Coppa Italia, Atalanta, finale di Europa League. A parte stanchezza e rischio infortuni, l’Inter si è vista sfilare la possibilità, sancita dalla Lega, di agganciare la Juve in uno stadio vuoto e si ritrova a -8 dalla Lazio, con un fisiologico contraccolpo sulle motivazioni. Lo Stadium, negato oggi all’Inter, si apre mercoledì al Milan e a una parte di pubblico (Coppa Italia). Solo tre giorni dopo. La logica? Il Milan, fermato dal Coronavirus, sgomita per l’Europa con il Napoli che invece gioca, nonostante i 9 casi in città e i 12 in Campania. La logica? […] L’interesse primo è la salute della gente. Non ci piove. Poi speriamo che si riescano a garantire le più eque condizioni di competitività al torneo più dissestato del dopoguerra. E che vinca il più forte. Sul campo”.