Lazio-Inter, Casarin: “Irrati? Due rigori discutibili. E nella rissa finale…”

L'analisi dell'ex arbitro: "Irrati, in Lazio-Inter, ha concesso due rigori molto discutibili frutto di un recente indirizzo tecnico difficile da correggere"

Tra le pagine del Corriere della Sera, Paolo Casarin, ex arbitro, ha analizzato così la prestazione di Massimiliano Irrati durante la sfida di sabato tra Lazio e Inter: "Irrati, in Lazio-Inter, ha concesso due rigori molto discutibili frutto di un recente indirizzo tecnico che sarà difficile correggere. Invece della mischia globale di fine partita non ha alcuna responsabilità in quanto non esistevano i presupposti per fermare il gioco. È sembrato attento ma molto dolce nei provvedimenti disciplinari. L'accerchiamento prolungato dell'arbitro, sempre più diffuso, non si scoraggia con il giallo".