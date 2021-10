EDICOLA CDS – Lazio-Inter è già il derby di Simone. Immobile e Lautaro, corsa per il rientro

"Lazio-Inter è già il derby di Simone". Recita così il titolo del box dedicato a Inzaghi sulla prima pagina del Corriere dello Sport

"Lazio-Inter è già il derby di Simone". Recita così il titolo del box dedicato a Inzaghi sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 9 ottobre 2021. "Dai 22 anni romani al cuore di Milano: le emozioni di Inzaghi", si legge, con rimando ai due attaccanti di riferimento: "Immobile e Lautaro, corsa per il rientro". La copertina è dedicata al Pallone d'Oro mentre in taglio alto c'è un'intervista a De Zerbi: "Loca e Pellegrini, l'Italia migliore. Manuel e Lorenzo, come Berardi, sono top europei".