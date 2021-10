Lazio-Inter, tutti i numeri e i precedenti tra le due squadre

Terminata la sosta, l'Inter tornerà in campo per l’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri saranno impegnati nella trasferta dell'Olimpico

Terminata la sosta, l'Inter tornerà in campo per l’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri sono attesi dalla complicata trasferta dell'Olimpico dove incontreranno la Lazio di Maurizio Sarri. Il club nerazzurro analizza i precedenti tra le due squadra.

"Sono 156 le sfide giocate tra le due formazioni in campionato: 65 i successi interisti, 54 i pareggi e 37 le vittorie biancocelesti. Anche il bilancio degli ultimi 10 incontri è a favore dei colori nerazzurri, con 6 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte: dal 2016/17 in avanti contro nessuna squadra la Lazio ha ottenuto meno vittorie (minimo tre sfide nel periodo). L’Inter ha segnato in tutte le ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A, il prossimo sarà il 250° gol segnato dai nerazzurri contro i biancocelesti in campionato. L’1-1, finale di 29 incontri, è il punteggio più frequente tra Lazio e Inter in campionato: il più recente risale alla gara di andata della scorsa Serie A".