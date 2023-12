Lazio-Inter, Pavard in panchina. Cuadrado out fino ad aprile. In attacco non è escluso…

In vista della trasferta di Roma Simone Inzaghi ritroverà il francese, almeno in panchina. In attacco out Sanchez

Gianni Pampinella Redattore

In vista della trasferta di Roma, per Simone Inzaghi arriva una buona notizia dall''infermeria. Il tecnico dell'Inter potrà contare su Benjamin Pavard, almeno per la panchina. Preoccupa invece la fascia destra dove Dumfries non è ancora in condizione, e Cuadrado sarà operato al tendine di Achille la prossima settimana. "Non tornerà prima di aprile. In attesa di rinforzi dal mercato in fascia giocherà con ogni probabilità il tuttofare Darmian, che a Inzaghi in stagione ha già risolto diversi problemi", sottolinea Repubblica.