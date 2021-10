Plastino: “Quando vedo un giocatore a terra, la palla la butto fuori. A Sarri…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Michele Plastino dice la sua in merito al discusso gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Michele Plastino dice la sua in merito al discusso gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter . Il brasiliano non ha buttato il pallone fuori nonostante Dimarco fosse a terra dolorante concludendo poi l'azione con il gol. "Una delle immagini più belle che ho io del calcio è legato a Paolo Di Canio. Ancora adesso tutti ricordano il suo gesto quando stava per segnare e prese la palla con le mani perché il portiere avversario era a terra infortunato".

"Sono tra quelli che quando vede un giocatore a terra io la palla la butto fuori e l'ho fatto anche da allenatore dei dilettanti. Poi se il giocatore è furbo e sta mistificando, allora sta all'arbitro capirlo e magari buttarlo fuori, ma io non rischio una vita umana, non lo tengo per terra un giocatore. A Sarri contesto una cosa: non è vero che nel calcio inglese non ci sono mai state risse. Non succede solo da noi".