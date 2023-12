Serie A, verifica Scudetto per l’Inter a Roma contro la Lazio: il ‘2’ in quota…

Dopo la parentesi della Champions League, dove entrambe hanno staccato il visto per disputare i prossimi ottavi di finale, Lazio e Inter tornano in campo per un confronto che è sicuramente il match clou del prossimo turno di Serie A, il sedicesimo della stagione. Domenica sera, alle 20:45, luci accese all’Olimpico su due squadre, certamente galvanizzate per la qualificazione e per il primo obiettivo stagionale centrato, che aspirano a far bene ed evitare colpi a vuoto in campionato. Certamente sarà una straordinaria sfida tra due club che la scorsa stagione mietevano successi ma a parti invertite. Quest’anno, invece, sono i nerazzurri a far meglio e vantano un vantaggio considerevole dai biancocelesti in ritardo di diciassette punti e che occupano il nono posto nella classifica. Quest’ultimi hanno all’attivo per ora solo sei vittorie, ma altrettante sconfitte, e quattro pareggi. Al contrario dei milanesi che sono imbattuti fuori casa ma hanno commesso un unico passo falso stagionale con l’1-2 casalingo contro il Sassuolo.