Lazio-Inter, Tardelli: “Rigore di Bastoni? Ma come fai, assolutamente da non dare”

Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così di quanto accaduto sabato durante Lazio-Inter: "Brutte scene, poi Sarri non ha detto una cosa sbagliata: dovevano fermarsi i giocatori dell'Inter, invece hanno proseguito l'azione. Ci sono state delle brutte scene, l'Inter ha fatto una buona gara e poi è venuta fuori la Lazio: fisicamente stava meglio. Il rigore di Bastoni? Ma come fai? Sono rigori assolutamente da non dare".