La Stampa – Lazio, tre schiaffi alla vanità dell’Inter di tenersi lo scudetto

Il quotidiano torinese parla della vittoria dei biancocelesti e di manate, spintoni e storie tese tra le due squadre

La vittoria della Lazio descritta dal quotidiano La Stampa all'indomani dalla gara contro i nerazzurri: "Tre schiaffi alla vanità dell'Inter di tenersi il tricolore cucito sulle maglie. Tra tutte le manate, gli spintoni, i regolamenti di conti e le svariate storie tese, nate dal pallone non buttato via prima da Lautaro Martinez e poi da Felipe Anderson con Dimarco a terra sull'azione che gira la gara nonché culminate nella rissa generale tra campo e tunnel per gli spogliatoi nella coda finale, le botte assestate dalla Lazio restano le uniche a lasciare i segni in classifica", si legge in un articolo che analizza poi la partita e riprende le parole dei due allenatori.