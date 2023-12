Inter, con la Lazio verifica Scudetto: le quote del match dell’Olimpico

Sarà la 161a volta che si incroceranno su un terreno di gioco con un conto sbilanciato a favore dei nerazzurri che vantano 67 vittorie, 54 pareggi e solo 39 sconfitte. Ma, per tornare ai giorni nostri, l’Inter non vince a Roma dal 29 ottobre del 2018, quando una doppietta di Icardi ed un gol di Brozovic fissarono il risultato sullo 0 – 3, poi gli annali annotano tre successi dei padroni di casa e un pareggio. Sarà anche un confronto da ex per i due allenatori: Sarri ha affrontato l’Inter quindici volte rimediando sette vittorie e cinque sconfitte; Inzaghi, invece, ha affrontato la Lazio quattro volte vincendo due volte e perdendo le altre due gare.

Sarri non potrà per l’occasione disporre sicuramente di Isaksen ma potrebbe recuperare Romagnoli e Patric. In porta sarà riproposto Provedel estremo difensore alle spalle dei due centrali Gila e Casale con Lazzari a difendere nel ruolo di terzino destro e Marusic a sinistra. In cabina di regia Rovella con Guendozi dovrebbe affiancare Luis Alberto. Confermatissimo il tridente d’attacco con Immobile al centro affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni.

Sul fronte dell'Inter, il grande ex Simone Inzaghi ritrova Pavard, che inizierà dalla panchina. Dopo la buona prestazione contro l’Udinese possibile l’utilizzo di Bisseck in difesa con Acerbi e Bastoni. In attacco Lautaro Martinez torna titolare dopo la panchina in Champions League, affiancato da Thuram mentre a centrocampo dovrebbero trovare spazio Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con Cuadrado esterno destro Dimarco ad agire sulla corsia sinistra.

Gli analisti di BetFlag propongono favorita l’Inter e bancano il 2 a 1,73, lontanissimo dal l’1 della Lazio e 1,70 e con l’X che moltiplica per 3,70. Lautaro Martinesz è ancora una volta il leader della speciale classifica del possibile primo o ultimo marcatore della partita a 4,50 con a seguire tanti compagni di squadra Thuram a 6,75, Arnautovic a 7,50, Sanchez a 7,75, Calhanoglu e Sarr a 8,00, Klassen, Mkhitaryan e finalmente Immobile a 9,50, poi via via tutti gli altri.

(Fonte: RED/Agipro)

