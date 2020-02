Le rivali – Lazio, Inzaghi: “Sì, con l’Inter sfida scudetto. Attenti a Lukaku, ma anche a…”

Una sfida importantissima in chiave scudetto, tra due squadre che attendono da anni di tornare ad alzare dei trofei. Un’atmosfera da brividi quella pronta all’Olimpico tra Lazio e Inter. Alla vigilia del match contro la squadra di Conte, Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, ha presentato così la partita in conferenza stampa:

“Sì, è una partita scudetto. Lo dice la classifica, lo dice l’atmosfera che vivremo domani sera. Ma non sarà comunque decisiva perché poi mancheranno altre 14 partite e potrà quindi succedere di tutto. Una vittoria ci darebbe una spinta incredibile. Non dobbiamo però avere l’ossessione del primo posto. Non siamo partiti per questo obiettivo. Juve e Inter sono state costruite per farlo. E anche Milan e Roma hanno fatturati diversi rispetto al nostro. Noi siamo lì grazie al lungo e prezioso lavoro fatto dalla società. Proveremo a dare fastidio a Juve e Inter fino alla fine. Stiamo facendo cose meravigliose, ma questo deve essere solo il punto di partenza. Lo scudetto? Certo che mi piacerebbe vincerlo da allenatore dopo averlo conquistato da giocatore. Ma sono già contento di quello che i ragazzi stanno facendo. Aver riportato la gente allo stadio è un motivo di orgoglio per noi, una gioia da dividere con tutti, dai giocatori allo staff tecnico. Affrontiamo un avversario duro, guidato da un grande allenatore. Ad Antonio Conte mi lega un rapporto di stima reciproca: i risultati straordinari che ha ottenuto in carriera parlano per lui. Dovremo essere molto lucidi, saper leggere bene i vari momenti della partita. Ma sappiamo bene cosa dover fare nelle due fasi. Lukaku? Dovremo stare attenti a lui, ma anche a Martinez. Sarà fondamentale pressare l’Inter in modo da bloccare i rifornimenti agli attaccanti“.