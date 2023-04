Lazio-Juve, Landucci: “Lotta al quarto posto? Bisogna essere positivi. Fatti 59 punti”

Il vice di Allegri ha parlato su DAZN dopo la sconfitta subita contro gli uomini di Sarri e si è soffermato sulla lotta per la qualificazione in CL

Marco Landucci, vice allenatore della Juventus, in assenza di Massimiliano Allegri - a casa per l'influenza - ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta dei bianconeri contro la Lazio. Al collaboratore del tecnico toscano è stato chiesto della lotta per la qualificazione alla Champions League e lui si è riferito anche alla classifica con i punti di penalizzazione dovuti al caos plusvalenze.