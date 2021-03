Lazio, il legale Gentile: “Non condividiamo la sentenza, ricorreremo alla Corte d’Appello”

Il legale del club biancoceleste ha commentato la sentenza di oggi che ha condannato il presidente della Lazio per la vicenda tamponi

"Naturalmente ricorreremo alla Corte di appello federale contro la decisione del Tribunale federale nazionale, non appena avremo le motivazioni. Se non basta, al collegio di garanzia del Coni, ultimo grado di giudizio sportivo. Dopo c'è il Tar Lazio e infine il Consiglio di Stato".

Lo afferma all'Adnkronos il legale della Lazio Giammichele Gentile commentando la condanna inflitta oggi a Claudio Lotito e ai medici sociali Rodia e Pulcini per il caso dei tamponi. "Non condividiamo nella maniera più assoluta la sentenza -dice Gentile-, è sbagliata sotto il profilo giuridico oltre che logico. Il tribunale ha ritenuto che la gestione del Covid sia di competenza della società invece che della Asl come in tutto il resto d'Italia".