Europa League, la Lazio ne rifila tre al Lokomotiv. Poker Roma allo Zorya in Conference

La Lazio si prende il secondo posto e si giocherà tutto nell'ultima gara, Roma a valanga all'Olimpico

Si chiude la tre giorni europea con l'Europa League e la Conference League. La Lazio batte 3-0 il Lokomotiv Mosca e ora dovrà battere il Galatasaray per qualificarsi come prima. La Roma dilaga contro lo Zorya e si guadagna il secondo posto. Brutta serata per il Tottenham di Conte che perde 2-1 in casa del Mura.