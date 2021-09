Lazio, Lotito: “Mercato? Fatto il nostro dovere. Noi più forti? Posso dire che…”

Le parole del presidente biancoceleste: "Il nostro obiettivo è far esprimere al 100% le potenzialità di una squadra che ha a disposizione l'allenatore"

Intervenuto a margine della presentazione della squadra femminile della Lazio, Claudio Lotito, presidente biancoceleste, ha parlato così del mercato operato dalla società romana: "Non do giudizi sul mercato, non sono abituato e non sta a me esprimerlo. Vedremo quello che faranno in campo, speriamo che quanto fatto sia conforme e funzionale a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Penso che il nostro dovere l'abbiamo fatto, considerando anche l'andamento del mercato in senso generale. Se la squadra si può ancora migliorare? Non entro nella scelta tecnica. Non si tratta di migliorare, si tratta di metterla a frutto. Il nostro obiettivo è far esprimere al 100% le potenzialità di una squadra che ha a disposizione l'allenatore. Nel caso della società, di mettere a disposizione del coach una squadra che abbia le maggiori potenzialità per raggiungere determinati obiettivi. Alle volte il campo tradisce certe aspettative.